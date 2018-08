Robert Ivens is algemeen directeur van gemeentediensten en OCMW Katrijn De Bleser

10 augustus 2018

Robert Ivens, tot voor kort gemeentesecretaris in Zele, is sinds 1 augustus algemeen directeur van de gemeente. Nadat beslist werd dat de gemeentebesturen en de OCMW's voortaan gaan samenwerken, moest gezocht worden naar één secretaris voor beide instellingen samen. Die secretaris heet voortaan 'algemeen directeur' en het is Robert Ivens die voor de gemeente Zele die taak voor zijn rekening neemt. OCMW-secretaris Tom De Bruyne neemt de rol van adjunct-directeur op. De functie van financieel directeur is nog niet toegewezen. Dat zal pas na 1 januari gebeuren.