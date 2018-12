Rijschool Donkmeer pent opmerkelijke verhalen leerlingen neer: “Mijn eerste rijles in België verliep een pak rustiger dan in Syrië” Yannick De Spiegeleir

27 december 2018

14u09 0 Zele In de gloednieuwe blog ‘De Binnenspiegel’ brengt rijschool Donkmeer de markante levensloop van haar leerlingen voor het voetlicht. De Syrische vluchteling Ferzad Sheikh Mohamad (30) mag de spits afbijten. “Ik heb mijn rijbewijs niet kunnen meenemen. Daarom moest ik het opnieuw halen”, getuigt hij.

Het VRT-programma ‘Het leven zoals het is: autorijschool’ werd bijna 20 jaar geleden uitgezonden, maar zit nog in het collectieve geheugen van de Vlaming. Ook bij rijschool Donkmeer, dat in onze regio vestigingen heeft in Zele, Berlare, Lokeren en Kalken, zien de instructeurs heel wat opmerkelijke leerlingen passeren.

Met de opstart van ‘De Binnenspiegel’ wil zaakvoerder Bert De Meyer die verhalen nu naar buiten brengen. Om de twee maanden verschijnt er een bijzonder verhaal van een leerling op de website. “Autorijden is meer dan sturen en gas geven. Als lesgever leren we ook van onze leerlingen. Elke leerlingen die hier achter het stuur zit, is een uniek persoon met een verhaal. Bij sommige verhalen is het echt jammer dat ze binnen de rijschoolmuren blijven. Met De Binnenspiegel willen we daar verandering in brengen.”

“In Syrië geldt wet van de sterkste”

De eerste leerling die ‘in the picture’ komt is Ferzad, een Syrische vluchteling die in Lokeren woont en in Zele werkt. Hij houdt onder meer het verschil tussen rijden in België en Syrië tegen het licht. “Mijn eerste rijles hier verliep een pak rustiger dan mijn eerste autorit in Syrië. Mijn vader stuurde me meteen de autostrade op, wat best wel heftig was”, vertelt Ferzad met een glimlach op het gezicht. “Ik heb mijn rijbewijs niet kunnen meenemen uit Syrië. Daarom moest ik het opnieuw halen. Het komt goed van pas, want ik en mijn vrouw hebben juist een kindje gekregen.”

“In Syrië geldt meer de wet van de sterkste. Belgen respecteren beter de regels en je hebt hier ook méér voorrangregels. Er staan ook superveel borden, wat niet zo gemakkelijk is als je de verkeerssituatie niet kent. Ik vroeg me soms af: moet ik nu alle borden proberen lezen of gewoon rijden?”

Werkzaam bij Rode Kruis

Ferzad vertelt ook over zijn leven in Syrië toen hij, werkzaam bij het Rode Kruis, opgepakt werd bij een hulpmissie en hoe hij door de Syrische overheid afgeschilderd werd als een agent van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Waarom hij voor het Rode Kruis werkte? “Het gevoel wanneer je iemand helpt is het beste gevoel dat je kan hebben. Het was prachtig toen we 120 schoolkinderen hielpen. Hun blije gezichten toen we hen voedsel en materiaal gaven, dat is onbetaalbaar.”

Maar er waren ook pijnlijke momenten. “Je wil dat iedereen overleeft. Soms hadden we maar maaltijden voor 500 personen en 2.000 monden te voeden. Geen enkele beslissing die je dan moet nemen, is 100 procent correct.”

Wie het volledige verhaal van Ferzad wil lezen en dat van andere leerlingen die hun rijbewijs halen, kan surfen naar De Binnenspiegel.