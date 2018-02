Rhetorika viert 45e verjaardag met 'Sneeuwwitje...maar dan anders' 23 februari 2018

02u47 0 Zele Jeugdtheater Rhetorika bestaat 45 jaar en dat wordt gevierd met de productie 'Sneeuwwitje... maar dan anders' waaraan zowel de -16 als de +16 groep aan meewerkt.

'Sneeuwwitje... maar dan anders' wordt een feestvoorstelling van jeugdtheater Rhetorika. Met die voorstelling vieren de twee groepen samen de 45ste verjaardag van het gezelschap. "We maakten er een voorstelling van voor de hele familie", zegt Lynn Fiers van jeugdtheater Rhetorika Zele. "Die koppelen we meteen aan een wedstrijd. We dagen iedereen, van nul tot 99 jaar uit om de mooiste appel van het land te knutselen. Alle knutseltechnieken zijn toegelaten. Die mooie appels mogen dan meekomen naar de voorstelling en deelnemers maken dan kans op een mooie prijs."





De productie, in regie van Sébastien De Smet, gaat vrijdag in première. Het stuk is gebaseerd op het sprookje Sneeuwwitje, maar werd in een modern jasje gegoten.





Er zijn voorstellingen op 23 februari en 2 maart om 20 uur en op 24 en 28 februari en 3 maart om 15 uur in het Gildenhuis.Tickets kosten 8 euro, toeschouwers jonger dan 12 jaar betalen 6 euro. Tickets zijn te koop via tickets@jtrzele.be.





(KDBB)