Rhetorika speelt Mistero Buffo Geert De rycke

12 november 2018

14u33 1 Zele In De Wiek kan je vanaf het komende weekend gaan kijken naar het stuk ‘Mistero Buffo’ gespeeld door theater Rhetorika.

Het toneelstuk wordt geregisseerd door Dirk Crommelinck. Het stuk is gebaseerd op de volkse bewerking van Dario Fo van het leven van Jezus. Dario Fo kreeg de Nobelprijs Literatuur ‘97 omdat hij ‘in navolging van middeleeuwse hofnarren de macht geselt en de waardigheid van de onderdrukten hoog houdt’. Het stuk wordt gespeeld op zaterdag 17, vrijdag 23 en zaterdag 24 november in de Wiek telkens om 20 uur. Op zondag 25 november staat er een voorstelling gepland om 15 uur. Tickets in voorverkoop kosten 10 euro via www.dewiek.be of aan de balie van het gemeenschapscentrum. Aan de kassa betaal je 12 euro.