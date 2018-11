Restaurant Den Anker in de bres voor Het Noodwinkeltje Geert De Rycke

28 november 2018

Op zondag 9 december organiseert Restaurant Den Anker in samenwerking met wijkcomité Zele Dijk een kerstmarkt. Als goed doel kozen ze ‘Het Noodwinkeltje’ van VZW St-Vincentius Zele. Deze vzw houdt zich bezig met voedselbedeling voor mensen in armoede. Omwille dat armoede een probleem is van alle gemeenten en voedselbedeling nu makkelijk in thema past van onze warmste week waarmee ze een regionaal goed doel steunen. De mensen die in het restaurant komen eten kunnen zo ook hun steentje bijdragen. “We verkopen namelijk heel de maand truffels bij de koffie of om de mensen mee te laten nemen naar huis. Alle opbrengsten hiervan gaan integraal naar het goede doel”, zegt Glenn Janssens.