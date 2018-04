Regisseur Tijl Dauwe keert terug naar zijn roots voor Annie 27 april 2018

Vandaag is Tijl voornamelijk regisseur van Studio 100-musicals, ook voor Uitgezonderd. Theater! regisseert hij regelmatig en afgelopen zomer was hij te vinden op het Donkmeer, waar hij de regie van de musical 'Kiss Me, Kate' voor zijn rekening nam. "Ik heb zelf nog op school gezeten in OLVI - Pius X. Toen ze me vroegen of ik de regie voor mijn rekening wilde nemen, heb ik niet lang getwijfeld. Aanvankelijk leek het me een leuk nevenprojectje, maar eens ik eraan begon, vond ik het toch fijn om er nog wat meer tijd aan te besteden", zegt Dauwe, die vandaag in Antwerpen woont.





Voeling met Zele

"Het is altijd fijn om terug naar Zele te komen, back to the roots. Ik regisseer nu en dan ook nog eens bij theater Rhetorika, dus ik heb nog steeds voeling met Zele." Dauwe is zelf enthousiast over de musical. "Ik kan alleen maar toejuichen dat een school een cultureel project van dit niveau op poten zet. Ik ben ervan overtuigd dat alle medewerkers zich hier geamuseerd hebben en dat is eigenlijk toch het allerbelangrijkste? Amusement dat resulteerde in een prachtige musical."





