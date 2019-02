RECENSIE: Fleur de Lin **** Tijs Van Puyenbroeck en Kristof Pieters

13 februari 2019

Lode De Roover, achtste op het WK koken. Dan smeken onze smaakpapillen om een bezoek aan zijn restaurant. Na een middag tafelen is duidelijk dat er fantastisch gekookt wordt in Fleur de Lin. Toch heeft de chef volgens ons nog meer in zijn mars.

In Fleur de Lin moet je niet zelf de voordeur openen. Een medewerker, zoals iedereen in keurig tweedelig pak, opent die voor ons. De grijze Lokerenbaan is niet bepaald een toplocatie, maar in de zaak waan je je in een andere wereld. De industriële herkomst van het pand is behouden en vormt een modern, strakke zaal met veel rust en ruimte.

Na onze handen te hebben gedroogd met een nat handdoekje - klassevol - kiezen we voor de lunch all-informule (85 euro). Mijn tafelgenoot probeert het huisaperitief op basis van Campari en vlierbloesem. Na een nip weet ik onmiddellijk dat de barman zijn werk gedaan heeft: een frisse, lichtjes bitter-zoete creatie die de honger opwekt. Intussen komen we ogen te kort voor de resem amuses die passeren en ons direct bij het nekvel grijpen. Geen lichte, subtiele kost, maar hartige en veelal warme gerechtjes. Onze favoriet: het kroketje van varkenswangen en -poten met pickles. Zalig geconcentreerde vleessmaak gecombineerd met het azijnachtige van de pickles. Tegenvaller: de flinterdunne pralines van sprot en ganzenlever. Uitstekende smaak nochtans, maar toen we een jaar geleden al eens een bezoekje brachten kregen we exact hetzelfde voorgeschoteld. Een creatief brein als De Roover moet zonder twijfel met iets anders op de proppen kunnen komen.

Het voorgerecht speelt op het hoogste niveau. Rode poon is een betaalbare vis die naar een hoger niveau wordt getild door de combinatie met paksoi, pastinaak, mossel en jus van schaaldieren. De Roover is no nonsense: alles is goed op smaak gebracht. De Argentijnse chardonnay die erbij komt is krachtig en vol van smaak. Geen te lichte, goedkope witte wijn die je al te vaak voorgeschoteld krijgt aan het begin van een menu.

Het hoofdgerecht - simmental rund met witloof, te beetgare aardappel, niet nader genoemde zoetige saus en paddenstoelen - is een voorbeeld van waar ze hier nog stappen kunnen zetten. Uitstekende producten, maar echt blijven hangen doet het niet. We zijn wel fan van de Italiaanse Pinot Noir uit Veneto die erbij wordt geserveerd. Zeer toegankelijk en aangenaam drinken.

Chocolade speelt de hoofdrol in de afsluiter. Langs beide kanten van de tafel zitten geen grote liefhebbers van desserts, maar we zijn aangenaam verrast. De bloedappelsien en mandarijn breken de vettigheid voldoende om niet met een zwaar gevoel van tafel te gaan. Ook bij de koffie veel chocolade. Vooral het zelf aan te snijden taartje trekt onze aandacht. Leuk en verrassend luchtig.

We betalen 170 euro, geen verrassingen dus. Al balanceert de prijs toch op het randje van het aanvaardbare voor een lunch. Ons advies? Spaar iets langer, betaal iets meer en ga voor het het degustatiemenu.

Eten: 8/10 Comfort 9/10 Bediening 9/10

Fleur de Lin, Lokerenbaan 100, 9240 Zele

Open dinsdag tot en met vrijdag (middag en avond) en zaterdagavond.

Lunch: 45 euro (all-in formule: 85 euro)

Diner: 55-89 euro (aangepaste wijnen: 25-35 euro)