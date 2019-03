Prikkeldag bij ROTZ Geert De Rycke

22 maart 2019

Bij ROTZ werden kinderen tijdens de Dag van de Zorg uitgedaagd door prikkeling en door verwondering. Het werd een ware ‘Prikkeldag’. Het Zeelse Huis van het Kind liet de Dag van de Zorg niet zomaar voorbijgaan. De ideale gelegenheid om kinderen uit te dagen en zo hun ontwikkeling te stimuleren, moeten ze gedacht hebben bij ROTZ. Aan de hand van een Wobbelplayground en andere ontdekmaterialen zoals een blotevoetenpad, voeldozen en muziekinstrumenten werden zowat alle zintuigen van de kinderen uitgedaagd. De verschillende prikkels die ze binnen krijgen helpen met de ontwikkeling van het brein. En of het meteen een succes werd: acht ouders en hun kinderen schreven zich in waarmee de workshop volzet was. Om te bewegen hebben de kinderen en hun ouders immers genoeg plaats nodig. Op speelse wijze werd het lichaamsbewustzijn vergroot en de creativiteit gestimuleerd.