Politie vindt gestolen werkmateriaal in loods 04 april 2018

In een opslagloods in Mechelen heeft de politie een Roemeense bende opgerold die heel wat werkmateriaal gestolen hadden in Zele en Berlare, maar ook in andere regio's.





Afgelopen vrijdag werd er door de federale politie een huiszoeking verricht na een gerechtelijk onderzoek. In totaal werden meer dan 80 gestolen goederen teruggevonden. Het gaat om boormachines, slijpschijven en ander werkmateriaal. Naast het werkmateriaal konden ook vier verdachten gearresteerd worden en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De politie heeft al een deel van het materiaal aan de rechtmatige eigenaars kunnen terugbezorgen, maar er is nog heel wat materiaal dat niet afgeleverd kon worden. De politie zal nu alles checken en houdt binnenkort een kijkdag waarbij de mogelijke slachtoffers een kijkje kunnen komen nemen. (KBD)