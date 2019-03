Politie trekt rijbewijs van laagvlieger meteen in voor 15 dagen Koen Baten

23 maart 2019

De politiezone Berlare/Zele heeft op de Europalaan in Zele een bestuurder uit het verkeer gehaald die snelheden tot 160 kilometer per uur haalde. De politie kon het voertuig vrijdagavond aantreffen en kort nadien aan de kant zetten. Op de Europalaan is een snelheid van 90 kilometer per uur toegelaten. Na contact met het parket werd onmiddellijk beslist om zijn rijbewijs voor 15 dagen in te trekken.