Politie houdt controle in Berlare en Zele 27 februari 2018

02u54 0 Zele De politiezone Berlare/Zele heeft in samenwerking met de politiezone Hamme/Waasmunster gisteren een grootscheepse controle gehouden op verschillende locaties in Berlare en Zele.

Bij de controleactie werden in totaal een veertigtal agenten ingeschakeld. "De controles vonden onder meer plaats op de Zandberg in Zele, de Molendreef, de Markt in Zele en nog een pak andere locaties. Ook aan het station werd er gecontroleerd, vooral op druggebruik. Op de weg ging het over de gordel, gsm en papieren, maar ook snelheid", vertelt korpschef Mariska Van Hoylandt. Het is de eerste keer dat Berlare en Zele zo een grote controle doen samen met Hamme en Waasmunster in hun regio. "We zijn wel al eens naar Hamme getrokken, maar we wilden ook hier een duidelijk signaal geven en nog meer zichtbaar zijn dan anders in het straatbeeld", klinkt het. Ook de burgemeester van Zele kwam even ter plekke bij een controle en benadrukte de samenwerking tussen de twee zones. "Dit geeft heel wat mogelijkheden. De samenwerking werkt goed, we moeten hier zeker verder op inzetten", aldus burgemeester Patrick Poppe.





Elf inbreuken

Tijdens de controle werden elf inbreuken vastgesteld op de gsm. De politie kon ook twaalf bestuurders langs de kant zetten die geen gordel droegen. In de Molenstraat in Berlare werden twee vrachtwagens betrapt die het tonnageverbod van 3,5 ton negeerden. Verder schreef de politie ook twee pv's uit voor technische inbreuken. Tot slot werden ook nog 23 voertuigen geflitst. De hoogst gemeten snelheid was 139 km/uur op de N47. Daar is 90 km/uur toegelaten. Het rijbewijs van de bestuurder zal ingetrokken worden. (KBD)