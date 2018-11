Politie betrapt straatracer op heterdaad op N47 Koen Baten

13 november 2018

De politie van Berlare/Zele heeft op de N47 aan de Europalaan in Zele een straatracer op heterdaad betrapt. De onaangepaste snelheid werd vastgelegd door de camera’s, waarna de bestuurder er mee geconfronteerd werd. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man zal zich later ook nog moeten verantwoorden voor de politierechtbank in Dendermonde.