Piraten veroveren Zele met écht piratenschip REGIO MAAKT ZICH OP VOOR 26STE ROPARUN KATRIJN DE BLESER

17 mei 2018

02u35 0 Zele Onze regio maakt zich op voor Roparun. Met zelfs een schepen van Roparun is Zele dé plek waar de estafetteloop het meeste leeft. Al negen keer mocht de gemeente de titel van Roparunstad achter haar naam zetten. Dit jaar hopen ze op een tiende titel met hun thema 'Piraten'.

Elk jaar wordt de gemeente in een ander thema gehuld. Zo passeerden al verschillende landen de revue, tot zelfs 'Zele in de ruimte'. Dit jaar koos het Zeelse Roparunteam voor 'Piraten'. Eens dat thema gelanceerd was, ging iedereen aan de slag om de gemeente in het thema te kleden. Zo willen ze de passage van meer dan 300 teams die deelnemen aan de estafetteloop voor het goede doel van Parijs naar Rotterdam zo aangenaam mogelijk maken.





Zeilboot

Naar jaarlijkse gewoonte pakt de Zeelse brandweer op het Fonteinhof uit met iets groots en dat is dit jaar niet minder, integendeel. Ze knutselden een gigantische piratenboot in elkaar. "De zeilboot maakten we niet zelf, het is het levenswerk van Jozef Van Acker (88). Hij geraakte nooit afgewerkt en de man wil hem op deze manier een tweede leven geven", zegt Bart De Wilde van de brandweer. "Wij braken de loods van de boot af en lieten het gevaarte met een kraan aan onze kazerne plaatsen."





De voorbije maanden werd er naarstig geknutseld. "De boot zelf blijft in ere. We bouwden er een achtersteven aan met venstertjes. Onze Nederlandse vrienden zorgen voor een vuursimulator, voor extra effect. Verder maakten we ook twee kanonnen aan de boot en twee masten met een zeil." De boot wordt zaterdag officieel gedoopt. "Dan maken we ook zijn naam bekend." De boot blijft na Roparun nog even op het Fonteinhof staan. "In de hoop dat iemand hem wil afwerken. Zo hopen we Jozef zijn droom in vervulling te laten gaan en mag hij zijn boot ooit nog eens te water laten."





Naar jaarlijkse gewoonte zorgden de zogenaamde Onvrijwilliger Brandweervrouwen, de partners van de brandweermannen, voor een kinderdorp. Ze knutselden leuke piratendecors in elkaar waar kinderen zondag vanaf 15 uur spelletjes kunnen spelen. Het gaat om stoere piratenspelen zoals zandzakslingeren en haakjes vissen. Leden van de drie Zeelse Roparunteams komen kinderen animeren in het Piratendorp en de piratenvlaggen die in de basisscholen in elkaar geknutseld werden beoordelen.





Ros Brandweer

Net voor de doortocht van Roparun gaat eerst het Ros Brandweer uit. Dochters van brandweermannen krijgen een plekje op het ros dat gedragen wordt door acht stoere brandweermannen, de zogenaamde pijnders. Dat alles met een knipoog naar het Dendermondse Ros. En dan is het wachten op de meer dan 300 Roparunteams die de regio doorkruisen. Hét hoogtepunt wordt zonder twijfel de doortocht van de drie Zeelse teams.