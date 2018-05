Piraten overspoelen Zele INWONERS GAAN VOOR TIENDE TITEL VAN 'ROPARUNSTAD' KATRIJN DE BLESER

22 mei 2018

02u25 0 Zele De doortocht van Roparun afgelopen weekend was een heus volksfeest in Zele. Inwoners hadden zichzelf, maar ook hun huizen en pleinen verkleed in het thema 'piraten'. Genoeg om voor de tiende keer de titel van Roparunstad binnen te halen?

Roparun, de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam, is in Zele het volksfeest van het jaar. Heel wat inwoners sparen dan ook kosten noch moeite om de stad aan te kleden volgens het thema. Dat werd dit jaar 'piraten'. Naar goede gewoonte pakte de brandweer op het Fonteinhof uit met een gigantisch kunstwerk. Jozef Van Acker heeft ooit zelf een zeilboot gemaakt en de brandweermannen hebben die nu een tweede leven gegeven als piratenschip. Het was ook op het Fonteinhof dat rond middernacht de menigte losbarstte toen de drie Zeelse Roparunteams over het marktplein kwamen. De Kloddelopers, De Moerenlopers en Team Magnetrol namen de tijd om even halt te houden op het marktplein, in hun Roparunstad.





Sfeer

Zele werd al negen keer uitgeroepen tot mooiste plaats op de route van Roparun. Dit jaar gingen ze duidelijk voor een tiende titel. Dat Zele dé Roparunstad bij uitstek is, weten ze ook in Duitsland. Sinds enkele jaren heeft Roparun twee startplaatsen. Naast Parijs vertrekken er ook teams vanuit Hamburg. Een delegatie Duitse supporters zakte afgelopen weekend af naar Zele om van daaruit hun eigen teams aan te moedigen. "Omdat de sfeer nergens beter is", leggen de Duitse supporters uit. "Supporteren is één ding, maar eigenlijk zijn we hier vooral voor de sfeer."





Piratenschip

Die sfeer is er dankzij heel wat Zelenaars die inspanningen doen om de gemeente te helpen aankleden. Zo bouwde ook Martin Van Vaerenberghe (58) uit de Dendermondebaan zijn eigen piratenschip. "Drie weken lang heb ik voor en na het werk aan mijn eigen piratenschip gewerkt", zegt de schrijnwerker. "Ik werk halftijds in een kringloopwinkel, dus ik zit bij de bron om materialen aan te kopen aan een prijsje."





Martin maakt elk jaar een pronkstuk. "Ik neem steeds het hele voetpad in, dus voor ik begin te bouwen moet ik groen licht krijgen van de gemeente."





Het piratenschip van Martin is uit hout gemaakt, de zeilen van het schip bestaan uit oude rolluikjes. "Ik doe alles zelf. Voor de kleine schilderwerken kan ik rekenen op mijn vrouw Imelda Poppe."





Goede doel

Afgelopen zondag stond Martin al om 4.30 uur op de stoep om zijn schip op te bouwen. Vanaf de middag werden stoelen en een parasol naast het schip geplaatst. "Nu is het alleen nog genieten en supporteren. Met een drankje erbij supporteren we voor alle Roparunteams die hier voorbij komen, van de eerste tot de laatste. Roparun is ten voordele van projecten voor mensen met kanker en dat kunnen we alleen maar keihard steunen."