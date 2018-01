Piraten moedigen in pinksterweekend deelnemers Roparun aan 23 januari 2018

02u43 0

'Piraten en Zele', dat is het thema voor de volgende doortocht van Roparun in Zele. Dat heeft het Zeelse roparunteam De Kloddelopers bekendgemaakt.





Roparun is al jaren hét volksfeest van het jaar in Zele. Dan wordt de hele gemeente in een thema gekleed, iedere inwoner of vereniging geeft er zijn eigen invulling aan. Op die manier worden de Roparunteams die de estafetterun van Parijs naar Rotterdam lopen en fietsen op een leuke manier aangemoedigd.





De organisatie laat de lopers en fietsers steeds stemmen voor hun favoriete plek op de route die 520 kilometer lang is. Zele werd in 2017 voor de negende keer uitgeroepen tot Roparunstad, het favoriete plekje van de meeste Roparunners.





"We gaan dit jaar opnieuw voor die titel", zeggen de Kloddelopers, het Zeelse Roparunteam dat Roparun naar Zele bracht. Intussen stuurt Zele al drie teams uit om deel te nemen aan de estafetteloop. Maar voor de meeste Zelenaars is het belangrijker om in de eigen gemeente te blijven en één van de buurten gezellig in te kleden. De volgende editie vindt plaats in het pinksterweekend.





(KDBB)