Pieter (16) verliest strijd tegen kanker nadat hij ziekte twee keer overwon: “Ook op de slechtste momenten bleef die glimlach op zijn gezicht” Yannick De Spiegeleir & Johan Picqueur

27 maart 2019

18u37 0 Zele Na een moedige strijd van drie jaar tegen een zeldzame kanker is Pieter Lerno (16) in de nacht van zondag op maandag overleden. De jongeman uit Zele maakte in de laatste maanden van zijn leven nog verschillende van zijn dromen waar. “De steun die hij mocht genieten van andere jongeren heeft hem ongelooflijk veel deugd gedaan”, vertelt zijn papa Kurt.

Moed en optimisme, het zijn twee eigenschappen die Pieter typeerden tijdens zijn strijd tegen kanker. Eind maart 2016 kregen hij en zijn familie de diagnose te horen dat er een zeldzame vorm van kanker was vastgesteld in de bloedvaten van zijn rechterbeen. “Hoewel Pieter wist dat zijn kansen op herstel klein waren, heeft hij van de eerste tot de laatste dag gevochten én zelfs op de moeilijkste momenten is zijn glimlach nooit van zijn gezicht verdwenen”, zegt Kurt. “Het is mede dankzij zijn optimisme dat Pieter er twee keer in slaagde om de kanker klein te krijgen.”

Het positieve nieuws was echter van korte duur, twee maal stak de kanker terug de kop op na enkele weken. “De derde keer sloeg de therapie niet meer aan. Sinds november wisten we dat Pieter terminaal was.”

Het hield de jongeman niet tegen om het leven ten volle te omarmen. “De afgelopen drie jaar heeft hij nog heel wat van zijn dromen kunnen realiseren. Zo was hij een enorme fan van het kledingmerk Supreme, waarvan er maar vier winkels zijn in de wereld. Drie ervan hebben we bezocht: in New York, Londen en Parijs… Tokyo hebben we jammer genoeg niet meer gehaald.”

Tattoo

Ook in zijn laatste maanden ging Pieter gewoon door met het leven. “In december ging hij nog een mondeling examen afleggen op het Scheppersinstituut in Wetteren waar hij op school zat. Met kerst gingen we nog op reis met zijn beste vrienden én hij liet een tattoo zetten omdat hij wilde weten hoe dat voelde. De tekening bestond uit een vuist, een hartje en de P van Pieter, papa en Petrus, zijn overleden grootvader waar hij enorm naar opkeek.”

De jongeman uit Zele genoot ook veel steun van zijn leeftijdsgenoten en vrienden. “Pieter was heel actief op sociale media en kreeg vaak bemoedigende berichtjes. Een filmpje dat hij maakte voor zijn jeugdbeweging KLJ waarin hij getuigt over zijn ziekte is meer dan 100.000 keer bekeken.” Sinds vandaag circuleren op sociale media foto’s van Zeelse jongeren die een petje dragen als eerbetoon aan Pieter. “Het zou hem ontzettend veel deugd doen om dat te zien.” Samen met zijn vader was Pieter ook actief in het circuit van truckpulling. “Ook daar werd hij met open armen ontvangen. Bij de organisatie van een truckrun moesten we zelfs op de rem gaan staan omdat er anders te veel truckers zouden opdagen.”

Post Malone

De afgelopen drie weken voelde Pieter zijn einde naderen en regelde hij samen met zijn papa zijn eigen uitvaart: het verloop van de kerkdienst en de muziek die zaterdag zal worden afgespeeld. Hij heeft ze allemaal zelf gekozen. Eén liedje mocht daarbij zeker niet ontbreken: ‘Stay’ van de Amerikaanse rapper Post Malone. In een afscheidsbrief die hij aan mij schreef en ik pas mocht openen na zijn dood staat dat dit het enige liedje is waar hij bij moest wenen. Twee weken geleden woonde hij nog een optreden bij van de artiest. Hij had tickets voor zitplaatsen, maar een groepje vrienden stond op het middenplein. Daar wilde hij absoluut bij zijn. Ondanks de pijn heeft hij toch uren lang recht gestaan. Het was Pieter ten voeten uit: waar een wil is, is een weg. Het is een boodschap die hij ook aan ons heeft meegegeven. Aan zijn jongere broer Daan vroeg hij zeker om deze week mee te gaan op zeeklassen. Pieter is erin geslaagd om zijn optimisme door te geven.”

Pieter Lerno wordt zaterdag begraven in de parochiekerk van Zele-Heikant. De uitvaart, waarop iedereen welkom is, start om 11.15 uur.