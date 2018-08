Petanque en kubb ten voordele van Moerenlopers Katrijn De Bleser

28 augustus 2018

12u14 0

Kubbteam Zele organiseert voor de tweede keer het Zeels kampioenschap Kubb. Dat doen ze deze keer samen met het petanquetornooi van de Moerenlopers.

"De opbrengst van beide kampioenschappen gaat naar het Zeelse Roparunteam de Moerenlopers. Zij schenken het geld op hun beurt aan Roparun dat het dan weer verdeelt over projecten voor mensen met kanker", zegt Francis De Donder van Kubbteam Zele. Beide kampioenschappen gaan door op zaterdag 1 september in Durmen, ter hoogte van nummer 173.

Voor het Zeelse kampioenschap Kubb kunnen ploegen van drie tot zes personen per ploeg inschrijven. Deelnemen kost 5 euro per persoon. Het aantal ploegen is onbeperkt. "We voorzien een prijzenpot van 100 euro. Deelnemers gaan dus niet met lege handen naar huis", zegt De Donder. Voor het petanquetornooi worden enkel ploegen van drie personen toegelaten. Deelnemen kost 15 euro en er worden maximum 24 ploegen toegelaten. De hele dag lang wordt er gratis kinderanimatie voorzien.

Inschrijven voor het petanquetornooi kan bij Marc Van Driessche: 052/44.95.51. Inschrijven voor het kampioenschap kubb gebeurt via Francis De Donder: 0477/31.35.26.