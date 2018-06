Personeel brengt WK voetbal naar De Meander 21 juni 2018

De vier verschillende afdelingen van woonzorgcentrum De Meander speelden gisteren een voetbaltornooi tegen elkaar. "Op die manier doen we ook met ons woonzorgcentrum mee aan de WK-gekte. We willen onze Rode Duivels steunen en het is gewoon een fijne namiddag voor onze bewoners", zegt Els Van Steen, directeur thuis- en ouderenzorg. Uitgedost in de Belgische driekleur keken de bewoners toe vanaf de zijlijn. Sommigen zochten een plekje uit net naast het opblaasbaar voetbalveld, anderen bleven veilig op het terras zitten. "Het is echt te warm weer. Gelukkig moeten wij enkel kijken, het echte voetbalwerk is voor de personeelsleden", lachen 'de hooligans van 't eerste' zoals de spionkoppen van de eerste verdieping genoemd werden. (KDBB)