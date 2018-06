Passagier geeft fietser klappen, maar camera's zien alles 18 juni 2018

02u30 2

De camera's in de Kloosterstraat in Zele hebben een geval van verkeersagressie opgelost. De feiten dateren al van vorige week maandag, maar raakten nu pas bekend. De Kloosterstraat is sinds kort een fietsstraat waar fietsers voorrang hebben. Een autobestuurder en passagier reden achter een fietser, maar konden duidelijk niet verkroppen dat de fietser hen niet voorbij liet. De passagier stapte uit het voertuig en gaf de fietser enkele rake klappen. Het slachtoffer diende klacht in en de politie bekeek de camerabeelden. Op basis daarvan kon de dader geïdentificeerd worden. Binnenkort zal hij zich voor de politierechter van Dendermonde moeten verantwoorden. (KBD)