Parkeerverbod voor verwijderen onkruid 13 juli 2018

De tweede fase van het veegplan voor onkruidbestrijding in Zele is aan de gang. Het gemeentebestuur werkt daarvoor samen met een externe firma. Om de veegwerken vlot te laten verlopen, wordt er gevraagd om niet te parkeren in de straten waar er gewerkt wordt. Gisteren werd er geveegd in de Kouter en de zijstraten ervan, de Oudburgstraat, Langemuntstraat, Cesar Meeusstraat. Vandaag wordt de industriezone geveegd. Maandag 16 juli zijn er nog werken in de Gentsesteenweg, Groenlaan, Zwartemolenstraat, Dr. Armand Rubbensstraat, Marktplein, Avil Geerincklaan, Dreef, Zwaanstraat en Tuitenstraat. Dinsdag 17 juli wordt het onkruid in de Ommegangstraat en de zijstraten ervan nog verwijderd. (KDBB)