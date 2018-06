Ouders vragen schoolstraten in elke schoolomgeving 09 juni 2018

"Schoolstraten in elke schoolomgeving." Dat vragen ouders aan het gemeentebestuur. "Ouders en grootouders die hun kind met de fiets of te voet naar school willen brengen, komen steevast tussen het drukke autoverkeer terecht. Het onveiligheidsgevoel dat daarmee gepaard gaat, zorgt ervoor dat er nog minder voor de fiets gekozen wordt", zegt Hans Knop (CD&V), die samen met zijn partij een punt maakt van schoolstraten in elke schoolomgeving. Schoolstraten zijn straten die een halfuur voor en na schooltijd afgesloten worden voor autoverkeer. Op dit moment heeft Zele enkel een fietsstraat in de omgeving van de Bookmolenstraat. "Top. Maar er blijven wel auto's door de straat rijden. Er moeten radicalere keuzes gemaakt worden." (KDBB)