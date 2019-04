Ouders en leerlingen basisschool Pius X ontbijten samen met volksverhalen: “Pilootproject om ouderbetrokkenheid te vergroten” Yannick De Spiegeleir

03 april 2019

13u11 0 Zele In de refter van basisschool Pius X verzamelden ouders en kleuters met een verschillende culturele achtergrond woensdagochtend een eerste keer samen rond de ontbijttafel om te luisteren naar volksverhalen. “Dit initiatief verlaagt de drempel voor ouders om in contact te komen met elkaars cultuur en om hun kinderen in het Nederlands voor te lezen”, zegt onderwijsschepen Tineke Lootens (CD&V).

Het concept ‘Ontbijt met een verhaal’ dat werd ontwikkeld door het Agentschap Integratie en Inburgering is op zich niet nieuw. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden geregeld bijeenkomsten georganiseerd om mensen samen te brengen rond tradities, cultuur en gewoonten aan de hand van volksverhalen.

Basisschool Pius X zorgde woensdagochtend wel voor een primeur door de activiteit in te richten op school. 1 op 5 Zelenaars heeft roots in het buitenland en dat weerspiegelt zich ook in de populatie van de school. “Voor ouders is de stap naar zo’n activiteit vaak kleiner als hun kind les volgt op de school. Op die manier verhogen we ook de ouderbetrokkenheid”, zegt Lootens. Het initiatief werd een succes. De ouders brachten zelf lekkers mee voor bij de koffie of thee. Vertellers van dienst waren Zelenaar Guido Geerinck die verhalen vertelde over de ‘Tuimelaarskapel’ en de ‘kabouters van de Gratiebossen’. Nerkiz Sahin bracht op haar beurt volksverhalen met als thema ‘Mensen onderweg’.

Nederlands stimuleren

“Het ‘Ontbijt met een verhaal’ past perfect in ons jaarthema van de school: ‘Gluren bij de buren’, waarbij leerlingen de buurt verkennen, maar ook mensen uit de buurt verbinden en betrekken”, zegt zorgjuf Kristien Goeman. “Het kan een positieve houding bij de ouders tegenover Nederlands stimuleren en om thuis sneller eens een Nederlandstalig boekje voor te lezen of naar een Nederlandstalig programma op tv te kijken.” Mama’s en zussen Deniz en Yeliz Deveci kunnen het initiatief wel smaken. “We lezen thuis al Nederlandse verhaaltjes voor aan onze kinderen. Dit is vooral een fijn initiatief om kennis te maken met andere ouders”, klinkt het.

Bij Agentschap Integratie en Inburgering verzekeren ze dat er een vervolg komt aan het project op de school. “Er zal in de toekomst ook een sessie plaatsvinden met de kinderen van de lagere school van Pius X en we gaan dit project verder uitrollen in andere Oost-Vlaamse scholen”, zeggen Joan Leeflang en Dilek Durmaz van het Agentschap.