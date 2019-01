Oud-Rode Duivel Filip De Wilde zetelt voor CD&V in nieuwe gemeenteraad: “Engagement opnemen voor Zele” Yannick De Spiegeleir

02 januari 2019

19u59 0 Zele In het gemeentehuis van Zele is woensdagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Opvallend nieuw raadslid bij meerderheidspartij CD&V: oud-Rode Duivel Filip De Wilde. “Ik wil mij inzetten voor thema’s als mobiliteit en de strijd tegen armoede.”

Kersvers burgemeester Hans Knop sprak de voormalige doelman van onze nationale voetbalploeg oorspronkelijk aan als ambassadeur voor zijn partij. Maar deze zomer gaf De Wilde zelf te kennen dat hij “niet langs de zijlijn wou blijven staan”. Van op de veertiende plaats op de lijst geraakte de voormalige Rode Duivel op 14 oktober rechtstreeks verkozen met meer dan 700 voorkeursstemmen en legde hij de eed af als nieuw raadslid.

“Ik was zelf positief verbaasd over het resultaat. Ik hield ook rekening met een scenario waarbij mijn verkiezingsuitslag tegenviel en ik niet verkozen geraakte.” Voor De Wilde is het vanzelfsprekend dat hij het mandaat dat de Zeelse kiezer hem gegeven heeft ook opneemt. “Het zou ondankbaar zijn om nu te verzaken aan mijn engagement.”

In voetsporen van vader

De Wilde treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader die zelf ooit kort gemeenteraadslid was in Zele voor de toenmalige CVP. “De nationale politiek heb ik via de berichtgeving altijd wel op de voet gevolgd. Omdat ik tijdens mijn voetbalcarrière vaker in het buitenland vertoefde, was ik minder betrokken bij de politieke situatie in Zele.

Als keeperstrainer van de nationale beloftenploeg van de Rode Duivels vertoeft De Wilde tegenwoordig vaker in zijn thuishaven. “De laatste jaren ben ik meer en meer begaan met de lokale politiek.” Als voormalig doelman lijdt het weinig twijfel dat De Wilde zich als gemeenteraadslid ook zal bekommeren om sportieve hete hangijzers. Al zijn er ook andere thema’s die hem nauw aan het hart liggen. “Ik denk aan mobiliteit en milieu, maar ook de al dan niet verdoken armoede die in Zele aanwezig is. Verder zal de toekomst uitwijzen in welke thema’s ik mij verdiep.”

Naast Filip De Wilde legden ook de 26 andere nieuwe gemeenteraadsleden de eed af in de raadszaal van het gemeentehuis. Net als de nieuwe bestuursploeg onder leiding van Hans Knop. Eerder raakte al bekend dat Jos Withofs, Tineke Lootens, Pieter Herwege, Johan Anthuenis en Thomas Bauwens namens CD&V deel zullen uitmaken van het schepencollege. Francis De Donder is schepen voor coalitiepartner Leefbaarder Zele. Oud-burgemeester Patrick Poppe zal namens Open Vld niet meer zetelen in de gemeenteraad. Als voorzitter van de gemeenteraad wordt hij opgevolgd door Maria Verheirstraeten (CD&V).