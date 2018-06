Organisatie City Trail Run schenkt 1.800 euro aan Roparunteams 26 juni 2018

De organisatoren van de City Trail Run in Zele mochten 1.800 euro verdelen over de drie Zeelse Roparunteams. De City Trail Run werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en er namen 450 sportievelingen deel. Dat zijn er 150 meer dan vorig jaar. Lopers kregen enkele unieke Zeelse plekjes te zien tijdens de run: door openbare gebouwen, door private tuinen en tussen de rekken van de supermarkt. Dit jaar konden ook wandelaars deelnemen. De organisatoren verdelen de opbrengst over de drie Zeelse Roparunteams: Kloddelopers, Moerenlopers en Team Magnetrol krijgen elk 600 euro.





(KDBB)