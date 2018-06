Optiek Van der Linden is Opticien voor de Wereld 30 juni 2018

Optiek Van der Linden uit Zele is 'Opticien voor de Wereld'. De Belgische ngo Licht voor de Wereld reikt het label uit aan optiekzaken die de strijd tegen kinderblindheid in Afrika steunen. Zaakvoerder Philip Van der Linden wilde het label absoluut. "Via Licht voor de Wereld hebben we geleerd dat blindheid in ontwikkelingslanden een impact heeft op de hele familie." De optiekzaak ondersteunt Licht voor de Wereld jaarlijks financieel. Dankzij de bijdrage kan een oogarts in één van de projecten twee kindercataractoperaties uitvoeren.





(KDBB)