Oppositiepartijen hebben kritiek op 'belastingverlaging'

Verschillende oppositiepartijen uiten kritiek op de belastingverlaging die recent doorgevoerd werd. Volgens hen is de verlaging amper een verlaging. Vier jaar geleden stegen de opcentiemen op onroerende voorheffing naar 1.400 euro. De basisheffing in het Vlaams Gewest zijn gestegen waardoor de gemeenten ook een aanpassing moesten doen in positieve zin. De opcentiemen zakten naar 881,60 euro en de gemeente deed nog een verdere toegeving tot 870 euro. "In principe komt dit dus neer op een acht euro per gezin dat kan uitgespaard worden. Voor ons is dit dus alleszins geen grote belastingverlaging", zegt Herman Van Driessche ( N-VA). "De afgelopen jaren moesten ze zelf meer betalen dan nodig was, dat ze nu plots het jaar voor de verkiezing verlagen, vinden wij wel vreemd natuurlijk. De belastingen zijn hier altijd al redelijk hoog, en ook de waterbelasting blijft stijgen. Zele verdient absoluut beter", klinkt het. (KBD)