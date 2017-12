Oppositiepartij Cd&V wil duidelijkheid over financiën sporthal 02u29 0

Oppositiepartij CD&V heeft haar twijfels bij het budget van 2018 dat door het gemeentebestuur is voorgesteld. De financiële put is grotendeels gedicht door het bestuur, maar CD&V wil toch enkele kanttekeningen maken. "In het budget wordt er geen melding gemaakt van wat de uitbating van de nieuwe sporthal ons gaat kosten, en zolang dat er niet in staat, weten we eigenlijk niet hoe het echte budget eruit ziet", aldus fractieleider Hans Knop. De meerjarenplanning ziet er goed uit en de gemeente zal in betere papieren zitten, maar er ontbreken wel twee belangrijke projecten. De omgevingsaanleg van de sporthal, die geschat wordt op 980.000 euro en ook de exploitatiekost van de sporthal. "Ik vind het opvallend dat er in Zele zo licht wordt omgesprongen met transparantie. Vooral over de sporthal hebben wij zelf cijfers opgezocht en komen wij op 850.000 voor de zaak uit te baten en alle kosten, dit kan toch goedkoper, denk ik als we naar Dendermonde kijken, waar ze het met minder dan 400.000 doen", aldus Knop. De partij wil vooral dat er duidelijkheid komt over de sporthal, en dat de hete aardappel niet doorgeschoven wordt naar de volgende legislatuur. (KBD)