Opnieuw vervuiling in Rozenbeek, politie dader op spoor

De politie van Berlare/Zele kreeg donderdag een melding over vervuiling van de Rozenbeek in de wijk Durmen in Zele. Afgelopen maand kwamen er al verschillende meldingen binnen bij de politie. Er werd telkens een proces-verbaal opgesteld wegens een onbekende, maar bij de vervuiling van donderdag had de politie een concreet spoor naar de verdachte. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de rioleringen gereinigd alsook de beek. De vervuiler zal mogen instaan voor de kosten. (KBD)