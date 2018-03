Opnieuw sluikstorter in Rozebeek betrapt 28 maart 2018

Eerder deze week werd er opnieuw een sluikstorter gevat bij de Rozebeek in Durmen. In december werd er al eens een sluikstorter betrapt nadat die er olie achterliet. Buurtbewoners klaagden toen al langer over de sluikstort in de Rozebeek. "Toen ging het om olie, nu gaat het om bloed", zegt schepen van Milieu, Geert Roosenboom (Open Vld). "De sluikstorter werd op heterdaad betrapt en dit verhaal zal zeker opnieuw een staartje krijgen", aldus de schepen.





(KDBB)