Open Vld zoekt voorstellen over mobiliteit en verkeersveiligheid 23 februari 2018

02u47 0

Open Vld Zele stippelt een visie uit over duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid in Zele. Daarvoor willen ze de mening van zoveel mogelijk Zelenaars kennen. Op zaterdag 24 februari van 14 tot 18 uur zijn ze dan ook te vinden op het marktplein waar ze hun eigen plannen voorstellen en naar zoveel mogelijk voorstellen zullen luisteren. Open Vld Zele trekt daarmee resoluut de kaart van de kwetsbare weggebruiker en een milieuvriendelijkere samenleving. Ze willen dan ook een verkeersbeleid op kindermaat en een duurzaam mobiliteits- en circulatieplan. Ook willen ze nadenken over een milieubewust beheer van gemeentelijke gebouwen en energie. (KDBB)