Open VLD Zele stuurt jongerenvoorzitter naar de federale verkiezingen in mei Yannick De Spiegeleir

02 april 2019

15u50 0 Zele Dries Van Hecke (19), de plaatselijke jongerenvoorzitter van Jong VLD Zele, is kandidaat voor de federale verkiezingen in mei. Hij is de zevende opvolger op de lijst van Alexander De Croo.

“Het is als jongere een enorme opportuniteit en eer om aan de verkiezingen mee te doen. Het vertrouwen van de partij geeft een enorme boost om mij de komende maanden met volle goesting te smijten", zegt Van Hecke. “Ik wil vooral een jonge en positieve politiek in Brussel, die luistert naar wat er in de jongeren omgaat en dingen doet die hen aangaan. Geen ivoren toren gedoe, dat werkt niet. Dicht bij de jeugd staan en een praatpaal zijn is het doel. Ze moeten met hun zorgen en vragen bij ons terecht kunnen”, stelt Dries. “Mijn speerpunten zijn het ondersteunen van het jeugdwerk en de algemene jeugd op zowel cultureel als sport vlak en de reguliere jeugdbewegingen. Het klimaat is heel hip bij de jongeren, ik spits me daar graag op toe maar specifiek op het vlak van mobiliteit zoals de uitbouw van een regelmatiger en stipter openbaar vervoer. We moeten zo’n zaken echt aantrekkelijker en goedkoper maken. Inzetten op meer P&R-parkings buiten de steden is ook een must. We moeten de lokale klimaatacties ook meer ondersteunen. Alles begint bij jezelf. Steden en gemeenten kunnen hun steentje zeker bijdragen op vlak van ecologie en duurzaamheid. Ze moeten voldoende extra middelen krijgen om daarop in te zetten.”