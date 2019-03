Open Vld pleit voor gratis parkeren op personeelsparking gemeentehuis Yannick De Spiegeleir

04 maart 2019

16u14 2 Zele Tijdens de laatste gemeenteraad stelde gemeenteraadslid Vanessa Gelorini (Open Vld) voor om de parking van het gemeentehuis gratis ter beschikking te stellen bij specifieke evenementen zoals de kermis en na de sluitingsuren en in het weekend.

Het raadslid ziet het als een ideaal proefproject in de plannen van het nieuwe bestuur om het centrum in het kader van het Groene Stroom project autoluw te maken. “Deze parking is namelijk zeer centraal gelegen, makkelijk bereikbaar, en voor langparkeerders in het centrum een ideale oplossing”, stelt Gelorini. “Bovendien krijgen op die manier de snelshoppers extra parking op en rond de markt via het systeem van een gratis halfuurtje parkeren.” Burgemeester Hans Knop (CD&V) opperde enkele praktische bedenkingen, maar stelde voor om het voorstel verder te bespreken op de technische verkeerscommissie.