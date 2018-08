Open Vld heeft kieslijst rond Katrijn De Bleser

27 augustus 2018

18u30 1 Zele Met de komst van drie nieuwe kandidaten heeft Open Vld Zele de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen nu volledig klaar.

Nadine Moens, Ann Wante en Peter De Loose vervolledigen de Open Vld-lijst. Nadine Moens (43) is in Zele actief als vrijwilliger in de medische sector. Professioneel is ze aan de slag als leerkracht. An Wante (47) wil zich inzetten voor een hechte wijkwerking. Peter De Loose (51) werkt bij de technische dienst van het OCMW van Zele, en kweekt als lid van de Zeelse Vogelvrienden in zijn vrije tijd parkieten.

Eerder werd al bekend dat huidig burgemeester Patrick Poppe de lijst zal trekken, en dat hij dus mikt op een verlenging van zijn mandaat. Ook de huidige blauwe schepenen staan opnieuw op de lijst. Verrassende nieuwkomer is Dirk Van de Vyver (65), die de Zeelse politiek de jongste jaren op de voet volgt. Onder de naam 'Beethoven' blogt hij over de gemeenteraden. Van de Vyver, psycholoog van opleiding, is ook voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).