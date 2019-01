Open Vld breekt lans voor toekomst wielerwedstrijd Durmen: “Behoud parcours via Wijnveld” Yannick De Spiegeleir

28 januari 2019



Op de jongste gemeenteraad peilde raadslid Geert D’hooghe (Open Vld) naar de toekomst van de lokale wielerwedstrijd in de wijk Durmen. De betonblokken die de weg versperren voor vrachtverkeer dreigen roet in het eten te gooien. “We zoeken samen met de organisatoren naar een oplossing waarbij het huidige parcours behouden kan blijven”, verzekert schepen van Sport Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

Na de opening van de nieuwe industriezone Wijnveld werden ruim anderhalf jaar geleden tijdelijke betonblokken geplaatst om te vermijden dat zwaar vrachtverkeer zich zou verplaatsen via woonwijk Durmen. De tijdelijke betonblokken worden echter te pas en te onpas verplaatst door chauffeurs. Ook een alternatief systeem met hoogteregelaars bleek geen soelaas te bieden.

Het Zeelse gemeentebestuur zoekt nu naar een permanente oplossing. Bij oppositiepartij Open Vld vrezen ze echter voor de toekomst van de plaatselijke wielerwedstrijd Durmen die georganiseerd wordt door de wielertoeristen van Windsor Zele. “De jaarlijkse koerswedstrijd heeft een belangrijke passage langs het Wijnveld. De volledige organisatie en toekomst van het koers komt in het gedrang als die doorgang niet kan gegarandeerd worden”, zegt raadslid Geert D’hooghe. “We vragen dat het gemeentebestuur duidelijkheid geeft aan de organisatie dat de doorgang gegarandeerd blijft.”

Volgens schepen van Sport Francis De Donder (Leefbaarder Zele) kunnen de organisatoren op hun beide oren slapen. “Er heeft al overleg plaatsgevonden met deze mensen en verschillende pistes zijn daarbij ter sprake gekomen zoals het bouwen van een tijdelijke brug over de wegversperring. Dat blijkt niet mogelijk. Daarom willen we opteren voor het verankeren van betonblokken die jaarlijks 1 keer kunnen weggenomen worden voor de koers”, zegt De Donder. “Ik ben zelf een fervent sporter en wil dan ook alles in het werk stellen om plaatselijke sportwedstrijden, zoals deze koers in Durmen, verzekerd blijven van hun toekomst.”

Ook bij wielertoeristenclub Windsor Zele vertrouwen ze op een goede afloop. “Ik woon zelf aan de betonblokken en ben voorstander om ze te verankeren, maar op een manier dat ze tijdelijk kunnen weggenomen worden”, zegt Bart Poppe. “Samen met de schepen werken we aan een oplossing zodat onze wielerwedstrijd kan blijven bestaan.”