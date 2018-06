Ontloopt drugsbende straf door verloren telefoontaps? 05 juni 2018

Een bende uit Kortrijk en Zele riskeert celstraffen tot vier jaar omdat ze acht jaar geleden een systeem op poten zetten om drugs uit te voeren naar het buitenland. Maar een doorslaggevende DVD met telefoongesprekken raakte vernield bij een verhuis.





Het onderzoek naar C.G. en zijn kompanen die cannabis, amfetamines en cocaïne uitvoerden naar Spanje en Duitsland, sleepte acht jaar aan. Intussen werden ze in Duitsland al veroordeeld voor drugsfeiten, maar het Belgische Openbaar Ministerie wil daar nog celstraffen bij doen. Dan moeten ze wel een paar hordes overwinnen. Omdat het onderzoek zo lang aansleepte is een redelijke termijn voor vervolging verstreken en een DVD waarop telefoontaps opgeslagen stonden, ging kapot bij een verhuis.





De inspecteurs probeerden de informatie uit de taps nog te redden door neer te schrijven wat ze zich nog herinnerden van de telefoongesprekken. "Maar het is essentieel voor de verdediging dat die informatie afgetoetst kan worden", pleitte Joris Van Cauter, de advocaat van G..





Vonnis op 18 juni. (WSG)