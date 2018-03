Online meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag 02 maart 2018

03u05 0 Zele Grensoverschrijdend gedrag kan in Zele voortaan gemeld worden via een online meldpunt. "Op die manier kunnen ook mensen die niet naar de politie durven stappen een melding doen", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld).

Het was onafhankelijk raadslid Francis De Donder die eind vorig jaar de problematiek over seksuele intimidatie op straat op tafel gooide. "Heel wat vrouwen voelen zich steeds minder veilig in de Zeelse straten. Het gaat niet enkel om nafluiten, maar ook om claxonneren, verwijten en zelfs ongewenste aanrakingen." De Donder vroeg om deze problematiek te bestraffen met een GAS-boete. "Op die manier volgt er meteen een straf."





Geen bewijs

Burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) en korpschef Mariska Van Hoylandt beslisten om niet in te gaan op die vraag. "De handhaving van zo'n feiten is moeilijk omdat we dikwijls geen bewijs hebben", reageerde Van Hoylandt. "Als er wel effectief bewijs is, wordt het dossier overgemaakt aan het parket, dat het dossier opvolgt."





Toch werd de aanklacht van De Donder niet meteen van tafel geveegd. "Als gemeente willen we een signaal geven dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt", zegt Poppe. "Daarom richten we samen met de lokale politie een online portaal op. Slachtoffers en getuigen van grensoverschrijdend gedrag kunnen daar een melding doen. Met die meldingen gaat de politie dan aan de slag. We kozen voor een online portaal omdat er bij sommige mensen nog steeds schroom is om het politiebureau binnen te stappen. Behalve een rubriek met meldingen is er ook een rubriek met informatie: nuttige adressen en tips."





De Donder heeft een dubbel gevoel bij het meldpunt. "Enerzijds verheugd dat het meldpunt er komt, anderzijds blijven we enorm op onze honger naar een concrete aanpak zitten. Een GAS-boete kan deze problematiek snel en kordaat aanpakken."





Het meldpunt is te vinden op www.zele.be/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag.





(KDBB)