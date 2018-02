Onduidelijkheid over werking camera's in Kloosterstraat 24 februari 2018

02u48 0 Zele "De camera's in de Kloosterstraat werken niet." Dat gevoel hebben heel wat Zelenaars de laatste tijd. Op vraag van oppositiepartij CD&V werd tijdens de laatste gemeenteraad dan ook meer duidelijkheid geschept. "De camera's voldoen wel degelijk voor het ophelderen van incidenten, maar ook camera's hebben hun beperking", liet korpschef Mariska Van Hoylandt weten.

"Eind januari werd er ingebroken in vier Zeelse cafés. Eén van die cafés bevindt zich in de Kloosterstraat, de Zeelse uitgaansbuurt waar in 2011 verschillende camera's geplaatst werden. Toch kunnen de camera's niet helpen bij de opheldering van die inbraak. "Wij stellen ons, samen met heel wat Zelenaars, dan ook ernstige vragen bij de werking van die camera's", kaartte oppositieraadslid Hans Knop (CD&V) de bezorgdheid van heel wat inwoners aan.





Burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) nodigde voor de gelegenheid de korpschef van de politiezone uit om meer uitleg te komen geven.





Dome-camera in panne

Ze was ziek, maar zorgde voor een uitgebreide presentatie die duidelijkheid moet scheppen over de situatie van de camera's in de Kloosterstraat. "Bij de plaatsing van de camera's in 2011 werd gekozen voor twee zogenaamde dome-camera's die 360 graden kunnen draaien. Eén kreeg een plekje aan de fietsenstalling van de school, de andere aan café De Lantaarn. Op basis van een risico-analyse werden bovendien zeven plekjes uitgekozen waar vaste camera's gehangen werden."





Vandaag, bijna zeven jaar later, werden er al enkele wijzigingen aangebracht. "Vorig jaar viel de dome-camera aan De Lantaarn in panne, het draaimechanisme liet het afweten na zeven jaar in weer en wind. De camera die op de fietsenstalling en een deeltje van het Gildenhuis gericht was, werd daarom verplaatst naar De Lantaarn waardoor er op dit moment geen dome-camera meer aanwezig is op de hoek van de Kloosterstraat en de Bookmolenstraat. Aangezien er nu een dossier loopt voor het plaatsen van nieuwe camera's in onze gemeente zou ook de plaatsing van een nieuwe camera aan het Gildenhuis daarin opgenomen worden."





Over het uitvallen van de camera's, waar menig Zelenaar van overtuigd is dat het schering en inslag is, was de politie duidelijk. "Dat gebeurt zelden. Enkel als de stroom in het gemeentehuis of in de Kloosterstraat uitvalt of eens bij een uitbreiding van de opnameserver." Volgens de korpschef hebben de camera's wel degelijk nut en dat hebben ze ook al bewezen. "Incidenten worden regelmatig opgehelderd aan de hand van de camerabeelden, maar ook camera's hebben een beperking. Zo wordt niet alles steeds in beeld gebracht."





Knop vroeg nog om dat ook duidelijker te communiceren naar de inwoners. "De camera's creëren verwachtingen, mensen moeten weten dat camera's niet alles oplossen." Burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) antwoordde dat er niet enkel op de camera's gerekend wordt. "Die zijn slechts een deel van het totale veiligheidsplan." (KDBB)