Onderzoek naar luchtkwaliteit 21 april 2018

Het gemeentehuis van Zele is geselecteerd om metingen te doen in het kader van het wetenschappelijk onderzoek 'CurieuzeNeuzen'. De luchtkwaliteit in Zele zal de hele maand mei gemeten worden. CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk onderzoek waaraan de bevolking meewerkt. Onder leiding van professionele wetenschappers verzamelen burgers gegevens over de luchtkwaliteit. De bedoeling is om zo de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen. De hele maand mei zal er een meetopstelling aan het gemeentehuis hangen om de concentratie stikstofdioxide in kaart te brengen. (KDBB)