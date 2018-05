OLVI -Pius X investeert in nieuwe machines 26 mei 2018

OLVI - Pius X investeert in nieuwe machines voor de richtingen basismechanica op BSO-niveau en de richting technische technieken in het TSO. "Met het nieuwe leerplan moeten we mee met de moderne technologie. In het kader daarvan kochten we een nieuwe 3D-printer aan, een lasercutter en twee CNC-machines", zegt Bob Teugels, technisch adviseur en coördinator. Dat laatste zijn machines die computergestuurd draaien of frezen. "Onze leerlingen krijgen anders enkel tijdens werkplekleren de kans om met zo'n machines te werken." De investering kostte de school zo'n 100.000 euro. "In dat kader zorgde de gemeente Zele er ook voor dat de deuren van de praktijklokalen groter gemaakt werden zodat onder andere machines gemakkelijker kunnen worden verplaatst."





(KDBB)