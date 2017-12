OLVI Pius X beloond voor deelname aan jongerenveerkrachttest 02u27 0 Foto Koen Baten

Het OLVI Pius X in Zele is beloond voor zijn deelname aan de jongerenveerkrachttest. De test kan uitgevoerd worden op een website en moet een antwoord geven hoe jongeren omgaan met situaties rond stress, examens en tegenslagen. De school in Zele heeft hier ook toe bijgedragen door de test op de website in te vullen. Ze antwoorden ook het beste op een prijsvraag. "Wij zijn zeer dankbaar dat ze hebben deelgenomen en willen hen dan ook belonen met het boek van de veerkrachttest en met een goeie fles champagne," aldus Michael Portzky, auteur van de veerkrachttest.





Uiteindelijk moet de test een beeld geven van hoe de jongeren omgaan met deze situaties, dit onder begeleiding van een psychologe.





(KBD)





Meer over Zele

Michael Portzky