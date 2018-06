OCMW zoekt medewerkers 14 juni 2018

Het OCMW van Zele is op zoek naar nieuwe collega's. Er staat een vacature open voor animatiemedewerker op niveau C, eentje voor Gezinshulp op hetzelfde niveau en er wordt ook gezocht naar een poetshulp voor de verschillende instellen van het OCMW.





Alle informatie is terug te vinden op www.ocmwzele.be. (KDBB)