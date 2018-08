Noodwinkeltje zorgt al 10 jaar voor voedsel voor iedereen



"Gratis winkel en ontmoetingsplaats" Katrijn De Bleser

19 augustus 2018

11u22 0

Het begon met 20 gezinnen. Vandaag zijn het zo'n 500 mensen die voedsel van het Noodwinkeltje eten. Dat draait al tien jaar lang volledig op vrijwilligers. "Omdat het een goed gevoel geeft als mensen ons niet meer nodig hebben.”

Het was Michel Van Geeteruyen die tien jaar geleden op het idee kwam om Zelenaars die het wat minder breed hebben aan gratis eten te helpen. "Ik voelde dat de nood er was. Samen met enkele andere vrijwilligers wilde ik een antwoord bieden aan die nood", zegt Michel. Met één op vijf gezinnen in armoede behoort Zele nog steeds bij de top van armste gemeenten in Vlaanderen.

"We richtten een vzw op zodat we voedsel uit het provinciaal depot kunnen krijgen. Bovendien kregen we een Europese goedkeuring om EEG-voedsel te bedelen", zegt vrijwilliger Patrick Van Wassenhove. Het initiatief werd 'Het Noodwinkeltje gedoopt' en heeft vandaag zijn onderkomen in een gebouw aan de Lokerenbaan dat sociale bouwmaatschappij GMVW hen ter beschikking stelt.

Elke tweede donderdag van de maand mogen mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen er komen 'shoppen'. "Ze nemen een karretje en wandelen samen met een vrijwilliger langs de winkelrekken. Aan elk rek hangt een papiertje waarop staat hoeveel ze mogen meenemen, afhankelijk van de gezinssamenstelling", zegt Michel. "Dat alles kan pas nadat de vrijwilligers een halve dag lang alle producten sorteerden, nadat we bij de Zeelse bakkers broden ingezameld hebben en nadat we naar het depot van de voedselbanken gereden zijn."

120 gezinnen ingeschreven

Een heleboel werk dat maandelijks, en de laatste maanden zelfs twee keer per maand, door een twintigtal vrijwilligers gedaan wordt. "Waarom we dat blijven doen? Omdat de nood er nu eenmaal is. Er zijn vandaag 120 gezinnen ingeschreven. Doe dat maal vier, want zoveel mensen zitten er in een gemiddeld gezin en dan weet je al snel hoeveel mondjes we helpen vullen. Sommigen staan er altijd, andere zien we soms eens. Het is vooral erg motiverend als je merkt dat mensen niet meer terugkomen, als ze geen beroep meer op ons moeten doen. Uiteraard zijn er mensen die eens reclameren, maar daar trekken we ons zo weinig mogelijk van aan. Er zijn evengoed mensen die écht dankbaar zijn."

Uren voordat het Noodwinkeltje de deuren opent, staan er buiten al mensen aan te schuiven. "Ze hebben hun eigen systeem bedacht met nummertjes. Wie eerst is, mag eerst binnen. Door dat systeem, en de uren wachttijd, ontstaat er spontaan een ontmoetingsplaats, een plekje waar mensen met dezelfde noden en zorgen samen praten", weet Michel.

De mensen die er voedsel komen afhalen, hebben verschillende achtergronden. "Ook veel moslims en vluchtelingen die niet altijd onze taal spreken, maar meestal vertalen ze wel even voor elkaar zodat iedereen tevreden naar huis kan", zegt Michel.

Verder organiseren de vrijwilligers op kerstavond ook al een aantal jaren 'Een Warme Kerst'. Dat is een uitgebreid feestmaal tijdens een gezellig feest voor slechts enkele euro's", aldus de gemotiveerde vrijwilligers.