Nog geen nieuwe informatie over gestolen schilderij uit kerk Koen Baten

14 januari 2019

17u15 2

De politie heeft nog geen nieuwe tips of informatie gekregen over het gestolen schilderij ‘Heilige Familie’. Het doek, van 1,5 op 1 meter, werd vrijdagochtend gestolen uit de kerk. Het schilderij stond al vele jaren in de kerk, maar heeft mogelijk een hoge financiële waarde. Binnenkort zou pastoor Jan Van Raemdonck het werk laten onderzoeken hebben door een Italiaanse expert. Dit om te controleren of het mogelijk om een Michelangelo ging of om een werk van één van zijn leerlingen. Nu het werk gestolen is, kan dit onderzoek nog niet doorgaan. Maar het is ook niet zeker of het werk effectief wel van de Italiaanse grootmeester is. Wie meer info heeft over de zaak kan nog steeds contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800 30 300.