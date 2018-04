Nieuwe zoektocht naar Brian Borms 28 april 2018

In de Lindestraat in Overmere is gisteren opnieuw een hele dag gezocht naar de vermiste Brian Borms uit Zele. De jongeman is al meer dan een jaar vermist. De toen 24-jarige Brian vertrok vorig jaar in Zele richting Antwerpen, maar keerde nadien terug naar Lokeren. Daar volgde een telefoontje naar zijn moeder om hem te komen halen, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Zijn gsm-signaal werd het laatst in Overmere opgepikt en daar organiseerden de speurders al drie zoektochten. De laatste keer werd er een jas gevonden, maar het is nog steeds niet duidelijk of die van Brian was. Gisteren werd opnieuw in het water gezocht met duikers, maar het is niet bekend of het iets opleverde. (KBD)