Nieuwe verkavelingen op stapel in Zele 02u38 0 Foto Geert De Rycke Burgemeester Patrick Poppe en Jan Van Kerckhove, bestuurder SBK Dendermonde, aan de verkaveling in de Scoutsstraat. Zele In Zele staan heel wat nieuwe verkavelingen in de steigers. In verschillende nieuwe wijken wordt werk gemaakt van de bouw van sociale koopwoningen.

"In de nieuwe verkavelingen in onze gemeente staan heel wat nieuwbouwprojecten op stapel, zowel met private woningen als met sociale koopwoningen", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld).





In Zele werden de voorbije jaren enkele nieuwe wijken aangelegd en in die wijken wordt nu volop gewerkt aan de bouw van nieuwe woningen. Het gaat om verkavelingen in de Fré De Waelestraat, dat is een zijstraat van de Gentsesteenweg en de Scoutsstraat, de nieuwe straat aan het scoutsterrein. Daar worden negen sociale koopwoningen gebouwd. In de Gustaaf Françoisstraat aan de Zandberg worden dertien sociale woningen gebouwd. De werken zijn in handen van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Dendermonde. Mensen die interesse hebben in een sociale woning in de verkavelingen, kunnen zich dan ook bij die maatschappij kandidaat stellen. Er is ook informatie te verkrijgen over de voorwaarden en de concrete plannen. Info: www.sbk-dendermonde.be. (KDBB)