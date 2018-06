Nieuwe bieren proeven in 't Kaffee 20 juni 2018

02u41 1 Zele 't Kaffee aan het marktplein organiseert tastings. Daarmee krijgen kleine brouwers die nog maar pas beginnen de kans om hun brouwsel te laten proeven aan het grote publiek.

"De Dulle Wies is een tripel blond bier, artisanaal gemaakt en ongefilterd. Het is een bier met hoge gisting en hergisting op de fles. Dulle Wies is genoemd naar mijn vrouw, die ze bij ons beter kennen als Wiesken", zegt brouwer Luc Carpentier. Hij mocht als eerste zijn bier voorstellen in 't Kaffee aan het Zeelse marktplein. En hij zal zeker niet de laatste zijn. "Beginnende brouwers kunnen hier een tasting organiseren om daarna hun bier hier enkele maanden op de kaart te zetten. Slaat het aan, dan blijven we afnemen. Als het geen succes is, vliegt het terug van de kaart", zegt Luc Raman, uitbater van 't Kaffee.





't Kaffee heeft op dit moment al een kaart met meer dan 120 verschillende bieren. Daarmee wordt hun imago van biercafé verder gepromoot. "Ook in mijn functie als schepen van Middenstand hoop ik op deze manier de Zeelse horeca mee op de kaart te zetten." En het hoeft niet enkel bier te zijn. Zelenaar Dries Dauwe stelt er zijn gin voor. Hij heeft intussen meer dan tien soorten gin, van fruitig tot houterig. Wat voor Dauwe begon als een hobby is intussen uitgegroeid tot een klein zaak: The Brewing Community. "Die gin staat nu ook tijdelijk op de kaart. Op die manier steunen we Zelenaars die initiatieven nemen", zegt Raman.





Brouwers die een nieuw bier uitbrengen, kunnen contact opnemen met Luc Raman voor de organisatie van een tasting. (KDBB)