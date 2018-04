Nieuw: schepen van Dierenwelzijn 10 april 2018

02u48 0

Het nieuwe gemeentebestuur zal na de verkiezingen in oktober een schepen van Dierenwelzijn aanstellen. Dat werd beslist na een vraag van oppositiepartij N-VA bij de kennisname van het klachtenregister over dierenmishandeling. Uit het register bleek dat er in totaal drie klachten zijn binnengekomen over mishandeling. Een hiervan betrof de jacht op een kip met een jachtgeweer. Timothy Debeir stelde zich toen de vraag wie er bevoegd was voor dierenwelzijn, en blijkbaar hadden alle schepenen hier bevoegdheid voor. "Het zou veel efficiënter zijn als hiervoor volgende legislatuur een schepen wordt aangeduid", klonk het. Het gemeentebestuur ging hier graag op in. (KBD)