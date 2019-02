Nieuw recyclagepark in Wijnveld krijgt weegbruggen: “Sluitstuk in strijd tegen sluikstort en zwerfvuil” Yannick De Spiegeleir

23 februari 2019

19u01 0 Zele Het Zeelse gemeentebestuur gaat een ontwerper aanstellen voor het toekomstige recyclagepark in het bedrijventerrein Wijnveld. In het nieuwe containerpark zal het personeel het afvalvolume niet langer moeten inschatten met het blote oog. “Er komen weegbruggen die exact meten hoeveel afval je aflevert”, zegt schepen van Milieu Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

Het punt rond de aanstelling van een ontwerper van het nieuwe recyclagepark leidde op de jongste gemeenteraad tot een pittige discussie tussen huidig schepen van Milieu De Donder en diens voorganger en huidig oppositieraadslid Geert Roosenboom (Open Vld). Die laatste polste met een tussenkomst naar de mogelijkheid om in het nieuwe recyclagepark in de grond verankerde containers te plaatsen naar analogie met het park in Lochristi waardoor gebruikers geen ladder hoeven op te klauteren om hun afval te dumpen. “Ook grofvuil kan men momenteel nog niet kwijt in het huidige Zeelse recyclagepark”, aldus Roosenboom.

Schepen De Donder repliceerde dat het Zeelse gemeentebestuur zich laat begeleiden door IDM voor de opstart van het nieuwe park. “We hebben al verschillende recyclageparken in de regio bezocht, waaronder dat in Lochristi. Jammer genoeg heeft men ons laten weten dat dit dossier al twee jaar stil ligt sinds de beslissing om een locatie in het Wijnveld aan te duiden.” Roosenboom was niet opgezet met die mededeling. “Die informatie klopt niet. Er is wel degelijk regelmatig overleg gepleegd met de directie van intercommunale IDM.”

De Donder benadrukt dat de huidige meerderheid het dossier “van onder het stof wil halen” door de ontwerpprocedure op te starten. “Je kan veel zeggen over het bestrijden van sluikstorten en zwerfvuil, maar zonder een goed werkend recyclagepark mis je een noodzakelijk sluitstuk. Daarom gaan we de verloren tijd nu versneld inhalen”, argumenteert de schepen.

Hoe het park er uiteindelijk zal uitzien is natuurlijk nog niet duidelijk, maar één ding staat wel vast: er komen weegbruggen. Francis De Donder: “Nu moet het personeel van het recyclagepark het volume van afvalfracties waarvoor moet betaald worden met het blote oog inschatten om te bepalen hoeveel mensen moeten betalen. Dat is niet meer van deze tijd. Met een weegbrug wordt dat exact gemeten, en betaal je alleen wat je ook echt achterlaat. Eigenlijk voeren we op het recyclagepark het DIFTAR-systeem in zoals we dat nu al kennen met de grijze en groene afvalcontainers die aan huis worden opgepikt.”

Schepen De Donder is ook tevreden over de beslissing om voortaan 2 IDM-vaststellers toe te laten sluikstorten vast te stellen in Zele: “Tot nu toe was dat een taak van onze politiemensen en onze gemeenschapswachten bovenop hun vele andere taken. Zij blijven natuurlijk ook actief op het vlak van sluikstorten, maar krijgen nu versterking.”

Via IDM krijgen de gemeenschapswachten nog een bijkomend wapen in handen. “Bij vermoedelijke afvalinbreuken gaan zij nu al langs bij de betrokkenen, maar staan vaak voor een gesloten deur. Voortaan zullen zij gebruik kunnen maken van een speciale meldingskaart”, zegt De Donder. Daarop kunnen zij – in geval de bewoner niet thuis is – een boodschap achterlaten met de oproep zich aan de geldende afspraken te houden. Mensen worden ook meteen op de hoogte gebracht dat ze het risico lopen op een GAS-boete bij een volgende inbreuk.