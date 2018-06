Nieuw parcours bereidt leerlingen voor op fietsexamen 18 juni 2018

02u30 0 Zele De Zeelse verkeerswedstrijd was dit jaar aan zijn 50ste editie toe en dat werd gevierd met de opening van een fietseducatief parcours door Zele.

"Al jaren leggen de leerlingen van het laatste jaar van de gemeenteschool een test af in het kader van veilig fietsen op de openbare weg. De hele lagereschooltijd werken ze naar dat moment toe. Om tijdens de test te tonen dat ze zich wel degelijk veilig in het verkeer kunnen begeven", zegt schepen van Verkeer en Mobiliteit Dirk De Mey (Open Vld). Daarnaast organiseert de gemeente jaarlijks een verkeerswedstrijd voor kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van alle Zeelse basisscholen. Die ging dit jaar voor de vijftigste keer door. "De combinatie van de 50ste verjaardag van de verkeerswedstrijd en de motivatie om jonge fietsers veilig in het verkeer brengen, leverde een nieuwigheid op: de opening van een fietseducatieve route door de Zeelse centrumstraten", zegt De Mey. "Op die route passeren leerlingen verschillende situaties die ze de baas moeten kunnen op het fietsexamen van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG). Zo moeten ze onder andere voorrang van rechts verlenen, naar links afslaan zonder voorsorteren, langs een hindernis fietsen en een bevel van een agent volgen." De start van de route is voorzien aan De Wiek, waar leerlingen veilig kunnen vertrekken, en wordt aangeduid met blauwe verkeersborden. "We hopen dat zoveel mogelijk scholen deelnemen", aldus De Mey nog. (KDBB)