Nieuw jaarboek HOK Zele omvat laatste bijdrages medestichter Etienne Quintyn: “Hij was een monument van de Zeelse geschiedkunde” Yannick De Spiegeleir

01 april 2019

15u32 0 Zele In het Henri Van Daelecentrum is het 49ste Jaarboek van de Heem- en Oudheidkundige Kring Zele voorgesteld. Naast een veelheid van onderwerpen zijn ook de twee laatste bijdragen van wijlen medestichter Etienne Quintyn opgenomen in de publicatie. “In één van de artikels schetst Etienne de pioniersjaren van HOK Zele”, zegt bestuurslid Karel De Wilde.

Wie iets meer wil te weten komen over de Zeelse geschiedenis is bij HOK Zele al meer dan 50 jaar aan het juiste adres. De vereniging vierde vorig jaar haar vijftigjarig bestaan, maar moest helaas ook afscheid nemen van haar 92-jarige medestichter Etienne Quintyn. Karel De Wilde, bestuurslid en verantwoordelijke van het documentatiecentrum van HOK Zele omschrijft de man zonder blikken of blozen als “een monument van de Zeelse geschiedkunde”. In 2017 werd hij nog in de bloemetjes gezet voor zijn staat van verdienste toen hij de gemeentelijke cultuurprijs in ontvangst mocht nemen.

Voor alle 48 voorgaande jaarboeken die HOK Zele de voorbije halve eeuw publiceerde leverde oud-voorzitter Quintyn steevast één of meerdere bijdrages. Ook in het 49ste jaarboek mocht hij, postuum, niet ontbreken. “Tot zijn laatste dagen bleef hij actief. Zowel de bijdrage over de pioniersjaren van onze heemkring als een overzicht van de gedenkborden in onze gemeente zijn van zijn hand”, licht De Wilde toe.

Variatie aan onderwerpen

Het 49ste Jaarboek omvat naast de laatste bijdragen van Quintyn een enorme variatie aan onderwerpen. Zo wordt dieper ingegaan op de toevallige én uitzonderlijke archeologische vondst met een metaaldetector van een zegelmatrijs (stempel, red.) in Beervelde uit de 13de eeuw die toebehoorde aan de toenmalige pastoor Jan van Zele. Het gebeurt immers niet elke dag dat een object met dergelijke ouderdom gevonden wordt.

Ook de historiek van de drinkwaterproductie van Zele, op de grens met Berlare, komt uitvoerig aan bod. Voor die bijdrage schakelde HOK de deskundigheid in van ingenieur Hervé Lagast als gastauteur, de man was jarenlang verbonden aan de Oost-Vlaamse afdeling van De Watergroep.

Tot slot werpen de leden van HOK Zele hun licht op de historiek van de lokale liberale volksfanfare De Leerzuchtige Broeders Zele die in 2013 nog haar 165-jarig bestaan vierde.

Het 49ste Jaarboek van de Heem- en Oudheidkundige Kring Zele telt 352 pagina’s en twaalf bijdrages en is beschikbaar voor de prijs van 15 euro tijdens de openingsdagen van het Museum Zeels Erfgoed elke eerste en derde zaterdag van de maand.